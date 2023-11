Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta terça-feira (14).







ALBERTO CESAR DO NASCIMENTO - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/11/2023

Data e Horário do Velório: 14/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ANTONIO DE PADUA ARAUJO - 67 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 14/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ASSAI

Situação:





KAUÃ RIAN CAMOLEZE - 15 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 14/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE PRIMEIRO DE MAIO

Situação:

OSCAR GOMES RIBEIRO - 80 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 14/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ

Situação:





PAULO CARVALHO DE MELLO - 78 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 14/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DISTRITO IPANEMA/SANTA MARIANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITAL DE IPANEMA

Situação:





ADELINA MIGUEL DA SILVA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2023

Data e Horário do Velório: 14/11/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação: PREPARANDO