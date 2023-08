Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ALESSANDRA DOS SANTOS - 27 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 15/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





CLOTILDES VIEIRA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IG. BATISTA DO AEROPORTO - AV. SAO JOAO, 1884

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:





GENY DE ASSIS TIRONI - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2023

Data e Horário do Velório: 15/08/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





MARIA CLEUZA RODRIGUES DA SILVA BORGES - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2023

Data e Horário do Velório: 15/08/2023 - 11:00

Local do Velório: IG PETENCOSTAL- R JOSE MARIA MARTINS PEREIRA 624

Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





NEUZA CARME RIBEIRO - 76 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 15/08/2023

Data e Horário do Velório: 15/08/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2023 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ROMILDA LAURINDO DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2023

Data e Horário do Velório: 15/08/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





TAIS ROPDRIGUES - 31 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 15/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





VERA LUCIA STELZER AGUILLERA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2023

Data e Horário do Velório: 15/08/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





APARECIDA HATA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2023

Data e Horário do Velório: 14/08/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ARISTIDES ARIZA DOMINGUES - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ASHLEY ALEIXA DO PRADO - 20 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2023

Data e Horário do Velório: 14/08/2023 - 14:30

Local do Velório: MOACIR SILVEIRA VALIN - ASS. JD SANTIAGO

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO