Major Boing assume o 30º BPM de Londrina e coronel Tordoro, o 5º batalhão

Os comandos dos batalhões da Polícia Militar de Londrina trocam de comando no início desta semana. O tenente-coronel Marcos Tordoro deixa o 30º Batalhão da PM (BPM), em cerimônia às 19h desta segunda-feira (14), para assumir, na manhã de terça-feira (15), às 10h, o 5º BPM. Quem assume o 30ºBPM é o major Elio Boing.





Londrina conta atualmente com dois batalhões da PM. O 5º BPM, mais antigo, é responsável por quase toda a área urbana de Londrina, além de áreas rurais e da cidade de Tamarana. Já o 30º BPM é responsável pelo policiamento ostensivo e segurança da região Norte de Londrina e seis municípios: Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Ibiporã, Jataizinho, Primeiro de Maio e Sertanópolis.

Tordoro assume o posto ocupado por Nelson Villa, que foi promovido a coronel e será transferido para Curitiba. No 30º BPM, a gestão do tenente-coronel foi bastante focada no “policiamento de proximidade”, ou seja, a integração entre a PM e a comunidade. “Não tenho dúvida que o meio mais eficaz de policiamento é o de interação, conversa e diálogo com as comunidades. Isso é um conceito que queremos expandir para todo o Paraná. Tenho plena convicção que é a forma mais adequada de fazer segurança, sem descartar a necessidade, quando necessário, de outros meios para manter a lei e resguardar a ordem”, afirma Tordoro.





O tenente coronel ressalta que ha uma diferença nos modos de comando dos dois batalhões, já que o 30º, além de uma parte considerável de Londrina, ainda é responsável por cidades menores. “É diversificado o modo de tratarmos a segurança. As situações policiais na zona norte de Londrina não é o que ocorre [frequentemente] nas cidades da região. Então, teremos as informações dos policiais do 5º BPM e da população para entregar a segurança que a população londrinense quer e precisa, tanto na área do 5º quanto na área do 30”, diz o comandante.

