Denarc prende oito pessoas por tráfico e apreende 48 pés de maconha em estufa em Londrina

A Polícia Civil do Paraná prendeu oito pessoas, na manhã desta segunda-feira (14), durante operação deflagrada contra o tráfico de drogas em Londrina. Foram cumpridas 11 ordens judiciais, sendo quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, além de quatro flagrantes por tráfico de drogas.





Durante a ação, os policiais civis apreenderam 48 pés de maconha em uma estufa, 2,8 quilos de cocaína, 40 gramas de maconha, uma motocicleta, dois carros e R$ 6.976 em dinheiro.

Publicidade

Publicidade

De acordo com o delegado do Denarc (Departamento Estadual de Represão ao Narcotráfico), Adilson José, foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva contra três homens e uma mulher envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Um dos indivíduos já estava preso no sistema penitenciário.

Publicidade





Além disso, nas buscas, a equipe policial prendeu em flagrante duas mulheres e dois homens por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à delegacia da PCPR no município para os procedimentos cabíveis.





As investigações continuam a fim de identificar demais envolvidos e esclarecer os fatos.

Publicidade





DENÚNCIAS





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações.





As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.