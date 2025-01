Falecimentos dos dias 14 e 15 de janeiro de 2025 em Londrina e região

Obras de ampliação do Aeroporto de Londrina serão entregues na próxima semana

A CCR Aeroportos vai entregar oficialmente as obras de ampliação do Aeroporto Governador José Richa (LDB), na quarta-feira (22). A solenidade que terá as presenças do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do governador Ratinho Junior