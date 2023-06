Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de junho de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







IRACEMA BUTARELO MOREIRA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

LEOPOLDINA MARQUES DA SILVA - 83 anos - LONDRIA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RN-ELUANA APARECIDA ARAUJO LIMA - 0 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADAO ANTONIO DA SILVA - 69 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





AGENOR BASSO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO