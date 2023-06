Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de junho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 11h36.







CAETANO MITSUHIRO TEODORO ITIYAMA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

CELSO DOS REIS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





FAICAL JANNANI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





GERALDO DA SILVA ROCHA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





IRENE LADEIRA LOVOS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOAO ANTONIO GUIMARAES DOMINGOS - 6 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 06:00

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS-R. ADAO ELIAS DE MORAIS 85

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LAIR CHAVES DO CARMO DA SILVA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 10:00

Local do Velório: IGREJA LUZ DO MUNDO - RUA RIO GRANDE DO SUL 420

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARCELO HENRIQUE PEREIRA - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNI. DE IBIPORA

Situação: PREPARANDO





ANTONIO BARBOSA - 88 anos - CAMBE/DF

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:





BAPTISTA DE MARTINI - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





BRUNA RESENDE TEIXEIRA - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





CLEUSA LOURENCO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 14:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





EDNA SOUZA OLIVEIRA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





EDUARDO LUIZ DA SILVA - 40 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELZA MATIAS DE OLIVEIRA - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CENTRO COMUNITARIO DE SÃO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO





GISELE BARROSO DOS SANTOS - 53 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACEMA BUTARELO MOREIRA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JESSICA DA PAIXAO MENEZES - 32 anos - STO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LECYR VOTTO MALETZKI - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LEOPOLDINA MARQUES DA SILVA - 83 anos - LONDRIA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARIA DE LOURDES LOVISON DE CARVALHO - 75 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ODAIR TOTTI - 63 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MORTUARIA DE SERTANOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RN DE EMANUELLE VITORIA RODRIGUES DA SILVA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 08:00

Local do Velório: IG. BRASIL P/ CRISTO - R. PLACEDINO CASTRO - AV. GINÉS PARRA

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ROSANGELA SCHAUSSARD BATISTA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SILVANA PINHEIRO DAMIAO - 58 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





TAISE BRISOLLA DE MELO - 36 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VICENTE JANEIRO CABRAL - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





RN-ELUANA APARECIDA ARAUJO LIMA - 0 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADAO ANTONIO DA SILVA - 69 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





AGENOR BASSO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ALIA SAHÃO DE AVELLAR - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CLEUSA AGILIO DA LUZ - 71 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA FATIMA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEUZA GONCALVES VIEIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





FATIMA MARGARIDA FIRMINO DOS ANJOS - 69 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ISABEL DE SANTIS PRADO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





JOAO MARIA - 84 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE JOAQUIM IGNACIO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA SAO JOSE OPERARIO- RUA RUY VIRMONT CARNASCIALLI, 486

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSEFA GOES BASO - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JULIA VAZ DA COSTA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN. JATAIZINHO

Situação: SEPULTADO





JUVELINA DE MELO PEREIRA PAULA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LUIZ CARLOS BRANDAO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MANUEL DIAS PEREIRA - 85 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA THEREZA DOS SANTOS PACHURRA - 93 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARLENE APARECIDA PARMEGIANI - 68 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MOACYR PIRES - 65 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NOEMIA DE JESUS SANTOS DA COSTA - 77 anos - CAMBE /PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





OLIVIO RODRIGUES SOUTO - 66 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2023 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





ROGERIO LUIZ COSTA - 55 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 15/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BELA VISTA

Situação: SEPULTADO





ROSANGELA LOURENÇO BERNARDO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO