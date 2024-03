Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de março de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h58 deste sábado (16).







FRANCISCO DOS ANJOS - 68 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 16/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Situação:

JOSE CELESTINO DA SILVA - 74 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 16/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JUNIOR LOPES FERREIRA - 55 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 17/03/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





LOYRES RODRIGUES DE MELLO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA DAS NEVES GUERRA - 59 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 16/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WALDA SANTOS FERREIRA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 09:00

Local do Velório: IGREJA SAGRADAS MISSOES-RUA ORLANDO SILVA,379

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ADALTO SOUZA SANTOS - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANGELIN FERREIRA - 61 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO BENTO DE JESUS - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CARLOS JOSE GALDINO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 15/03/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DANIELA CARLA MOSTACHI LEONI - 41 anos - ASSIS/SP

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 15:30

Local do Sepultamento: SERTANOOLIS

Situação: VELANDO





DEMERVAL GRANADO MUNHOZ - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 15/03/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





EDNALDO ALVES LIMA - 65 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FUKUKO WATANABE TAKATA - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 15/03/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





JOAO FURLAN - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOAO MARCELO DA SILVA - 40 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEILA DOS SANTOS - 48 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIS MORALES PALOMINO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: GUARULHOS

Situação:





MARINA DOS SANTOS MARQUES - 69 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NAIR DE RAIMO DE ALMEIDA - 81 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE SERTANEJA

Situação:





NAIR DEMARCHI PEREIRA - 75 anos - BARRA DO JACARE/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação:





OSMAR ERNANDES - 73 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO FRANCISCO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ROSANI APARECIDA ALVES RIBEIRO DE SOUZA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 15/03/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SIDNEI APARECIDO EVARISTO - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação:





SIMONE DOS SANTOS STABILE - 37 anos - DOURADOS/MS

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





TERESA LIMA DE SOUZA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório: 16/03/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/03/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





TEREZA BALBINO - 51 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL

Situação:





ANGELO DIVINO ALVES - 67 anos - GUAPIRAMA/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CARLOPOLIS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CARLOPOLIS/PR

Situação:





APARECIDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DE JESUS - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ARIRANHA DO IVAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAI/PR

Situação:





DAMASO MARIN - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório: 15/03/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2024 - 12:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





JOAO ANTONIO DA CRUZ FILHO - 64 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA ALICE FELICIO DOS SANTOS - 62 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA DE LOURDES CRUZ - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório: 14/03/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA LUCIA ARAUJO KUSTER - 63 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ODILON DE OLIVEIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório: 15/03/2024 - 08:00

Local do Velório: SALAO IGREJA CATOLICA-RUA NOVA ESPERANÇA,222-LINDOIA

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





PEDRO BORGES DOS SANTOS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório: 15/03/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2024 - 14:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





PEDRO GOMES ALVES - 73 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 14/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação:





ADAO KIOSHI NAKAYAMA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 13/03/2024 - 20:00

Local do Velório: R GETULIO VARGAS 821 - CENTRO - ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALDENICE BARBOSA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 13/03/2024 - 12:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 13/03/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 14/03/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE BELA VISTA

Situação: SEPULTADO





ANDREA NAZARE ZAVIER PEREIRA PEDROSO - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 13/03/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/03/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA - 63 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CELSO FERNANDES LOPES - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 13/03/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/03/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





EDIVALDO GONÇALVES DE ABREU - 66 anos - SAO JOAO DO IVAI/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIO CASSIANO DA SILVA - 76 anos - LONDRINAO/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 13/03/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EVADIR BENEDICTO DA SILVA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 14/03/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/03/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE GAFFO - 76 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MADALENA BERTOLOCI DE OLIVEIRA - 79 anos - BALNEARIO GAIVOTA/SC

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 15/03/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/03/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES LEITE - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/03/2024

Data e Horário do Velório: 13/03/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 13/03/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO