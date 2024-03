Em Londrina, saldo de vagas de trabalho quase dobra em janeiro

O saldo de vagas de trabalho formais em Londrina referente a janeiro de 2024 foi quase o dobro do número de postos de trabalho abertos no mesmo mês do ano passado. Os dados divulgados nesta sexta-feira (15) pelo Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o município iniciou o ano com saldo positivo de 1.613 vagas contra 842 registradas no primeiro mês de 2023, uma alta de 91,56%. Em 12 meses, a cidade acumula saldo positivo de 8.311 vagas.





O resultado registrado no último mês de janeiro corresponde à diferença entre 9.591 admissões e 7.978 desligamentos. O setor de serviços liderou as contratações, com 972 novos postos. Logo abaixo, estão a construção civil, com 292 novas vagas, e a indústria, com 243. Comércio e agropecuária registraram saldos positivos de 93 e 13 vagas, respectivamente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na comparação com dezembro de 2023, os números do Caged apontam para uma recuperação do mercado de trabalho londrinense, com variação positiva de 0,96%. O último mês do ano passado encerrou com saldo negativo de 1.710 vagas.





Coordenador do NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) do campus londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), o economista Marcos Rambalducci chama atenção para os bons resultados que se estenderam também à Região Metropolitana de Londrina. Entre as cinco principais cidades da região, Rolândia está em segundo lugar, logo abaixo de Londrina, com 240 novos postos com carteira assinada criados em janeiro. Na sequência, vêm Arapongas (235), Ibiporã (167) e Cambé (78). Somadas as admissões e descontados os desligamentos nestes cinco municípios, o saldo foi de 2.311 novas vagas. Embora quarta colocada em número de vagas, Ibiporã se destacou por ter obtido a melhor evolução, com variação positiva de 1,18%.





Assim como em Londrina, o setor de serviços foi quem mais contratou na Região Metropolitana de Londrina. Somando todos os novos postos de trabalho ofertados pelo setor nos cinco municípios, foram 1.059 vagas. Em seguida, aparece a indústria, com 768 novos postos.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.