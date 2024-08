Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de agosto de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) neste sábado (17).





ANTONIO FERREIRA LOPES - 70 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 17/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

JOAO VICENTE DA SILVA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NEUZA DE OLIVEIRA BORGES - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VANDERILO GOMES BARBOSA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





ADEMIR FELICIO - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 16/08/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANGELINA GARCIA CANDIDO - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 16/08/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANGELO DIAS DA SILVA - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 17/08/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO DONIZETE BORGES - 48 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO DE SOUZA RODRIGUES - anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 16/08/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AUGUSTO CEZAR MANGABEIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 16/08/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





BENEDITO VICENTE - 65 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 16/08/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DANIEL JOSE DO NASCIMENTO - 25 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELIAS PINHEIRO DE TOLEDO - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 16/08/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





FRANCISCO TAVARES LOPES - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 16/08/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GERALDO FERINO DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 16/08/2024 - 17:30

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: VELANDO





HACHIRO MIYAZAWA - 84 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HAMILTON ANTONIO DE MELO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 17/08/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





LOURENCO JOSE NUNES NETO - 81 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SIMONY LIE ITO - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório: 17/08/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2024 - 15:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





VALDINEIA DE FATIMA MARIANO - 54 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 16/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: