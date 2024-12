Falecimentos dos dias 16 e 17 de dezembro de 2024 em Londrina e região

Homem é preso após atropelar mulher e criança no Noroeste do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a PMPR (Polícia Militar do Paraná) prenderam em flagrante um homem de 61 anos após atropelar uma mulher de 18 e uma criança de 1 ano e 8 meses. A captura aconteceu na tarde do domingo (15), em Marilena (Noroeste).