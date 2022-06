Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 08h06.



JOSE BERALDI - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório: 17/06/2022 - 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





LUARA DA COSTA - 0 anos - APUCARANA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA TEREZINHA QUERUBIM - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 17/06/2022 - 08H00

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADAIR LUIZ MOLINA - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





OSMIRA MOTA DA SILVA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 08H00

Local do Velório: IG. PRESBITERIANA - R. MATO GROSSO, CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ANTONIO TRAVEZAN - 88 anos - GUARACI

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUARACI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VITORINA PRANDINI DOS SANTOS - 97 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ELOIDE ROSA - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 23H00

Local do Velório: R:HELIO ANTONIO BEVENHO, 502 - AVELINO VIEIRA

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LEONILDA APARECIDA DE MIRANDA - 82 anos - IBAITI

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBAITI





THIAGO JESUS DA SILVA CALDEIRA - 34 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





DOROTHY DE OLIVEIRA LEME LUZ - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 17H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





VICTORIO ESCREMIN - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 17/06/2022 - 06H00

Local do Velório: IGREJA RAINHA DOS APÓSTOLOS- AV TIRADENTES, 53

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





VITORINO DIAS DE CAMARGO - 72 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





ENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA - 92 anos - TELÊMACO BORBA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 14H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE





SUELI SANTANA DE SOUZA - 56 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 15H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





DALVA ALVES DE SOUSA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 18H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARTHA LOECY KWIATKOWSKI SANTOS - 59 anos - PORECATU

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU





DENEVAL VICENTIN - 71 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA