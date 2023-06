Lista de falecimentos dos dias 16 a 19 de junho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 13h13.





DOUGLAS CANDIDO DA COSTA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

EMIDIA ALVES DE OLIVEIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório: 19/06/2023 - 14:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





FELIZ APARECIDO GONÇALVES - 73 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEONORA DA ROCHA MAKINO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





NEIDE MORINI BERTELLI - 71 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROSA MARIA CAZELLA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2023

Data e Horário do Velório: 19/06/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





AGOSTINHO FRANCISCO DE SALES - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CEM. MUNICIPAL

Situação: SEPULTADO





CASSIA VANESSA DA COSTA - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





CATARINA FLORENCIA COELHO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





CELIA MARIA DE LIMA GAUDENCIO - 71 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CELINO FERREIRA ROCHA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 09:30

Local do Velório: SALA 01 - CAPELA CENTRAL DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CAMBE

Situação: SEPULTADO





EDIVALDA FOGACA GONCALVES - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 19/06/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ELDILEI FRANCISCONI - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





EVALDO MEDEIROS PARRA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 19/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





GABRIEL CRUZ DE CASTRO - 25 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 19/06/2023 - 03:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





GILMAR APARECIDO LINO - 50 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: VELANDO EM CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação:





GILMAR DE JESUS MELLO - 32 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HIRTE MORO POZATTO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ISMAEL ANTONIO DOS NASCIMENTO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JANAINA APARECIDA FERREIRA - 37 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE FERREIRA DA SILVA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 19/06/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE MACEDO BOAVENTURA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





LUIZ CARLOS CARDOSO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARIA DE JESUS DESSUNTI - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





NEREIDE GONCALVES PORTO - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





REGINA MAURA PUCINI TONISSIC - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: VELORIO EM ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEM. MUNICIPAL

Situação:





SALVADOR NEVES FERREIRA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





VALDECIR MORAIS MAZOTTO - 62 anos - LONDRINAQ/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 19/06/2023 - 03:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





VITOR EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS - 18 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: I.M.L





WALDENIR VENTURA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ADELIA SCALET PEREIRA - 85 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALFREDO GERMANO DA SILVA FILHO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANESIO MONTANHERI - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA - 79 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO PEIXOTO - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CARLOS MARTINEZ - 74 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLAUDIA GABRIELLI VAZ - 24 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 22:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CLAUDIO APARECIDO CHAMPI - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





DOMINGOS ALVES DE ALMEIDA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ELAINE DO AMARAL PEREIRA MELHADO - 47 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIANA SARTORI DA SILVA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ELZA GIOVANETTI CAPELILINI - 100 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 00:00

Local do Sepultamento:

Situação: SEPULTADO





HILCE DE SOUZA BORTOLATO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





IRACEMA GONCALVES FELIZARDO - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JORGE SIMOES - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOSE FERNANDES DE SOUZA - 86 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE LUCIO FERREIRA - 68 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JUITA BACZYSZIN CZEPAK - 80 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEONICE DA SILVA ALMEIDA - 76 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUCINDA APARECIDA BRAZON DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





LUIZ CARLOS DA SILVA - 65 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUZIA GONCALVES - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LUZIA JANETE MIRANDA DE OLIVEIRA - 51 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA APARECIDA TAVARES - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 04:00

Local do Velório: IGREJA SAGRADA MISSOES-RUA GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS 20

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





RN AMANDA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROSA FERRAZ - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA SANTA BARBARA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RUBENS DA SILVA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SAKITI KANNO - 89 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SIDNEI DOS SANTOS RAMOS - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





SILVANO ROSALVO DOS SANTOS - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 08:30

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





SIRLENA LACERDA GONCALVES - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





VALDEMIRA SANTANA RIBEIRO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 11:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





ADEMAR GUERBAS POLLIDO - 66 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situação:





ANTONIO APARECIDO GUTTIERREZ - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 10:00

Local do Velório: IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ANTONIO BREKE - 75 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO PEREIRA DA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





BARBARA MARIA DE MEDEIROS - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CAETANO MITSUHIRO TEODORO ITIYAMA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





CELSO DOS REIS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CLAUDEMIR ANDRE GAGLIARDE - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





CLEUSA ALVES DE SOUZA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ELIZABETH DA COSTA RODRIGUES - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 18/06/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





FAICAL JANNANI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





GERALDO DA SILVA ROCHA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





IRENE LADEIRA LOVOS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO ANTONIO GUIMARAES DOMINGOS - 6 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 06:00

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS-R. ADAO ELIAS DE MORAIS 85

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO PEREIRA DE SOUZA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE DE ALMEIDA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: CEM. MUNICIPAL

Situação: SEPULTADO





JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: SEPULTADO





LAIR CHAVES DO CARMO DA SILVA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 10:00

Local do Velório: IGREJA LUZ DO MUNDO - RUA RIO GRANDE DO SUL 420

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





LAZARA TEREZINHA VIEIRA LABURU - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 08:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MANOEL APARECIDO LOPES - 70 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCELO HENRIQUE PEREIRA - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNI. DE IBIPORA

Situação: SEPULTADO





MARIA DE LOURDES TEIXEIRA ALVES - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: SEPULTADO





MARIA ERMINIA CORREA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE ASSAI

Situação:





MOACIR CAVALARI - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 17/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





VALDEMAR MEURER - 76 anos - NOVA TEBAS/PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: NOVA TEBAS

Situação:





WAGNER BARBOSA ALVES - 40 anos - /PR

Falecimento em: 16/06/2023

Data e Horário do Velório: 16/06/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO