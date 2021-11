Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de novembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



JOSE CARLOS FERREIRA - 57 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 17/11/2021 - 05:15 am

Falecimento em: 17/11/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ANNA LOPES DE SOUZA - 92 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/11/2021 - 04:56 am

Falecimento em: 17/11/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





NM - PRISCILA BORDINASSI ALVES SCHEMEISKI - 0 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 17/11/2021 - 03:45 am

Falecimento em: 17/11/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





LOIDES SILVA PALHÃO - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/11/2021 - 01:19 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA APARECIDA DA PIEDADE DIAS - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 23:46 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





TEREZA GUSMAO FERREIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 21:30 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 11:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





ABIDO DIAS MENDES - 63 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 21:03 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ABEL MICHITICHUC - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 20:56 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF (12:00)

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





SANTINA VICTORINO PORTUGAL - 82 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 20:19 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





DORACY ACCORSI MARINHO - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 20:07 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF (08:00)

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





ROSA CONSOLIN AZZONI - 92 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 19:44 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE (12:00)

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





EDMILSON TIBAES DE MENDONÇA - 59 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 19:24 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CORNELIO PROCOPIO

Situacao:





RAULINO AMANCIO - 53 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 17:45 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





RN DE LARISSA DOS SANTOS TAMAGNINI - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 17:05 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





JOAO BAPTISTA NETO - 94 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 14:36 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 10:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





ALCIDES PADILHA DA SILVA - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 12:54 pm

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC

Situacao:





LUCAS GABRIEL ESSER DA CRUZ RODRIGUES - 5 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 11:38 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





IGOR ABRAAO RODRIGUES DOS SANTOS - 19 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 11:00 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





YOSHIKO CHIBA OMOTO - 84 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 10:30 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





JOSE VECCHI DE SOUZA - 85 anos - PORECATU/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 09:08 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: MUNIC DE PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





BENEDITO ARNALDO DIAS - 62 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 08:21 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAP DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO/PR (FUN BOM JESUS)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situacao:





NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 06:41 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao: SEPULTADO





NELSON RODRIGUES DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 06:18 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao: SEPULTADO





MAURILO MARTINS PEREIRA - 51 anos - JAGUAPITA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 05:44 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. CAMBE

Situacao: SEPULTADO





ADAO PEDRO MENDES - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 04:24 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





RUAN HENRIQUE PIRES DE CAMARGO - 0 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 03:40 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: SEPULTADO