Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







MARIA DA SILVA CAVINA - 77 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MATHEUS EDUARDO DE OLIVEIRA - 25 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:





ANGELINA ANGELA DE JESUS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/01/2023

Data e Horário do Velório: 18/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ANTONIA MARTINS SANTAROSA - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/01/2023

Data e Horário do Velório: 18/01/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CAROLINA NUNES OSTI - 86 anos - SERTANOPÓLIS/PR

Falecimento em: 18/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: