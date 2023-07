Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







JOSEFA PAULINO FELISMINO - 81 anos - IRERÊ (LONDRINA)/PR

Falecimento em: 20/07/2023

Data e Horário do Velório: 20/07/2023 - 10:00

Local do Velório: IG. CRISTO PENTESCOSTAL- RUA BENEDITO GOULARD, S/N -IRERE

Data e Horário do Sepultamento: 20/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

LUIZ CARLOS MORETE - 71 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 20/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA ALVES DE JESUS PEREIRA - 86 anos - PAIQUERÊ/PR

Falecimento em: 20/07/2023

Data e Horário do Velório: 20/07/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 20/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO





ROSANGELA LEITE JOSE GUTIERREZ - 63 anos - SAO PAULO/SP

Falecimento em: 20/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SERGIO KEN ITI IKEDA - 59 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 20/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: