Falecimentos dos dias 2 e 3 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h24.



ALESSANDRO GONCALVES - 31 anos - SANTA MARIANA

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALICE MARIA BRESSAN MAXIMIANO - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NELSON LAURIANO DA CUNHA - 81 anos - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO CARLOS DA ROCHA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





MIA HAMAMOTO - 93 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO MARIA SANTANA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ISABEL DIAS DE MOURA - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





RITA CUSTODIO CAVALCANTE - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARCILIO BUENO DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ASERFA - R. GASTÃO VIDIGAL 777

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIO MOTA DA SILVA - 64 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APPARECIDA VIEIRA - 84 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO - COM ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





AURORA FELICIDADE MARTINS GONÇALVES - 81 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GUILHERME RODRIGO DA SILVA - 35 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CATANVUVA





ADILSON MARTINS DA SILVA - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARTINHO RODRIGUES DA SILVA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





ISAIAS LEMES DA SILVA - 55 anos - FIGUEIRA

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE FIGUEIRA (FUNERÁRIA UNIPAF)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE FIGUIEIRA





MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 79 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LAURO RIBEIRO MACHADO - 58 anos - QUATIGUÁ

Falecimento em: 02/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS