Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







CLOVIS JOSE DE LIMA - 59 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JORGE GRACIONAL - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório: 03/07/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





LUZIA ROSA DE JESUS DOS SANTOS - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório: 03/07/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SAULO EICHIRO SATO - 77 anos - NOVA AMERICA DA COLINA/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ASSAI

Situação:





WALTER BARRIOS CANDIDO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/07/2023

Data e Horário do Velório: 03/07/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO