Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de maio de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quarta-feira (3).







ERLANDIA ALVES SILVA - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/05/2023

Data e Horário do Velório: 03/05/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

ILDA DE OLIVEIRA MASSONI - 70 anos - LERROVILLE/PR

Falecimento em: 03/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação:





JULIA FIGUEIREDO ZEFERINO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE IBIPORÃ

Situação:

MITSURO SAKAMOTO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANZULINA PEREIRA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório: 02/05/2023 - 23:30

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

APOLINARIO LOPES MARTINS - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório: 02/05/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





CELSO DE ARAUJO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ

Situação:





EZEQUIEL DOS RAMOS RODRIGUES - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório: 03/05/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO