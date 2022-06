Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 9h37.



VERA LUCIA LOPES DO CARMO - 60 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





JULIO CESAR DE PALMA - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





SILVIO JOSE DE SENE - 65 anos - WENCESLAU BRAZ

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA TEREZINHA DOS SANTOS - 65 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





JOSE RAIMUNDO - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 11H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





GLORIA RIBEIRO - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANTONIO GONÇALVES LOPES - 89 anos - 1º DE MAIO

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ANTONIO CARLOS VALENTE - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CARLOS ALBERTO RONCATTI - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 08H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





MARIANA ROSA DA PAIXAO - 98 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 03H30

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CELSO RODRIGUES DE MORAES - 75 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDO CARVALHO - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 02H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





EURIPEDES FERREIRA DINIZ - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





SERGIO SINIGALHA ALVARES - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 06H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





APARECIDA ANTONIA DIZARRO DOS REIS - 69 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ISRAEL FELTRIN - 76 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO OLIVEIRA DA SILVA - 57 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 13H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 21/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA