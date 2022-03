Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h38.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





GERSON APARECIDO ANTUNES - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





Continua depois da publicidade

MARIA ODETE DOS SANTOS VITORINO - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA BEATRIZ DE MORAES PRADO GARCIA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SÃO PAULO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ENOCH TEIXEIRA DOS SANTOS - 63 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

THEO HENRIQUE FRANGILO MATOS - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUCIANE DE FATIMA ROSA ARAUJO - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ





RAUL PAZ RODRIGUES - 71 anos - SARANDI

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SILVANA MARIA PARREIRA JACINTO - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SERTANÓPOLIS





TERESINHA ANGELINA DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VANIA ALVAREZ DOMINGOS - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





LEONICE FERNANDES DOURADO - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - R. DA LUA, 230

Data e Horário do Sepultamento: 21/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





ROSA KONLOSI DOS SANTOS - 84 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLÂNDIA





RITA MUNIZ DE FREITAS - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





NATALINA CEZARIO DA SILVA - 58 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ANTONIO DELCOLLI - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARIA JOSE BELARMINA ROCHA - 81 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA CRISTINA PINOTTI DA SILVA - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MARIA PEREIRA - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LALUCI





ROZALINA PAIVA DE CARVALHO - 90 anos - SALTO DO ITARARÉ

Falecimento em: 20/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SALTO DO ITARARÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS