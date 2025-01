Falecimentos dos dias 22 e 23 de janeiro de 2025 em Londrina e região

Colisão frontal envolvendo três carros deixa um homem morto em Apucarana

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem na noite desta terça-feira (21) no KM 200 da BR-369, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. O sinistro envolveu três veículos: um Jeep Renegade, um Ford Escort e um Fiat Siena.