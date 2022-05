Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h46.



GERALDO ADRIANO BARBOSA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MARIA DE LOURDES ALBINO - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 08H30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ROSINEIDE PEREIRA CYPRIANO - 55 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ANDIRÁ





JORGE GONÇALVES DA SILVA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RUTH CORTEZ DA SILVA - 99 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ALICE FARIAS LINO DE ALMEIDA - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





ROBERTO SALVIANO DA SILVA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ANTONIO SEVERIANO DA COSTA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





REGINA BARBOZA - 49 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: URAÍ





MARILENE CELERI FERREIRA - 49 anos - URAÍ

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: URAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: URAÍ





LOURENÇO BARBOZA VARJAO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





EDILZA APARECIDA CHEIRA - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





PAULO FELICIDADE - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MAURICIO SUVIRA - 59 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ANDIRÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ANDIRÁ





SEVERINO FRANCISCO PEIXOTO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANGELO LONGAS - 93 anos - SANTA FÉ

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTROS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAÍSO





TORQUATO BATISTA DA SILVA - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ADAO NICOLAU DE SOUZA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA DAS DORES GUIMARAES SILVA - 69 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 22/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS