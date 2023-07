Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h.







LOURDES AUGUSTO BASSO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:

LUIZA POPPIN DOS SANTOS - 93 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 24/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA FELIX SOUZA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





PAULINO ANTONIO DA SILVA - 91 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 24/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO LUIZ ALVES - 57 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 23/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: