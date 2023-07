Feto foi jogado de um dos apartamentos da Gleba Palhano em Londrina, diz delegado

O delegado da delegacia de Homicídios de Londrina, João Reis, afirmou que o feto encontrado na manhã desta sexta-feira (21) em um prédio residencial na Rua João Wyclif, na Gleba Fazenda Palhano, zona sul da cidade, foi jogado pela janela de um dos apartamentos. Segundo ele, apesar de as investigações ainda estarem no início, não há possibilidade de o feto ter sido arremessado por alguém que estava fora do condomínio.





Em entrevista à FOLHA, o delegado detalhou que o porteiro do prédio ao ver o feto caído na rampa da garagem acionou o síndico, que avisou as polícias Civil e Militar. Segundo ele, pela posição, o feto foi jogado pela janela do banheiro de um dos apartamentos que ficam no lado direito do prédio. Reis também ressaltou que, de acordo com a avaliação preliminar, o feto tem entre 15 e 20 semanas, mas que apenas os exames de necropsia vão identificar a idade gestacional exata e se o aborto foi espontâneo ou provocado.

O delegado acrescentou que tudo indicada que o aborto tenha sido intencional pela forma com que o feto foi descartado. “Agora vamos dar andamento nas diligências para identificar um ou mais moradores envolvidos”, ressaltou.





De acordo com ele, um caso semelhante aconteceu há menos de um mês na região. Um feto de 19 semanas, do sexo masculino, foi encontrado na lixeira de outro prédio residencial. Reis afirmou que um casal de namorados foi identificado e interrogado. Eles permaneceram em silêncio durante todo o interrogatório. O caso também segue em andamento.