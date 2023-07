Um adolescente foi atingido no pescoço com um disparo de espingarda de pressão em uma pista de skate no bairro Parigot de Souza 3, no fim da tarde deste sábado (22).





Segundo a Polícia Militar, o autor estaria enfurecido e, de posse da arma, atirou contra o adolescente. O suspeito foi identificado e levado para o plantão da Polícia Civil em Londrina.





O menor de idade foi levado para o hospital, onde passou por uma cirurgia.