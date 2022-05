Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h02.



SILVIO DE OLIVEIRA - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





LEONEL FATTORI - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





DORALICE BATISTA CLAUDINO - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 08H30

Local do Velório: SALÃO DA IG. SÃO LUIZ GONZAGA - AV. DOM PEDRO II

Data e Horário do Sepultamento: 25/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ





DIRCE PASCOALINO - 68 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VINICIUS CAMPOS CUNHA - 36 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ESMERINA RAMOS DA SILVA - 77 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO CUSTODIO LUIZON - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





JOSE MARQUES DA SILVA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARCIA REGINA FORTI - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: IG. METODISTA - R. JOAQUINA OLIVEIRA PERFEITO 416 - VIOLIM

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA TEREZA TEIXEIRA - 64 anos - PORECATU

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OSKAR KORNEL JOSEF SCHWIND - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: AV. TIRADENTES 53 - PARÓQUIA RAINHA DOS APÓSTOLOS

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 08H00

Local do Sepultamento: OUTROS





GERALDO BERTOLUCI - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





PEDRO BRANDINO - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





RAPHAEL COPPOLA - 87 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIANA MENDES DE JESUS - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM UNIÃO DA VITÓRIA II

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





DILSO JOSE JULIO BERNARDI - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 09H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





BENEDITO APARECIDO HENRIQUE - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUCILIO APARECIDO VISARDI - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 24/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





APARECIDO COBO - 83 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 23/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS