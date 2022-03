Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h23.



NADIR ZEFERINO GOMES - 63 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 24/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CLODOALDO PINHEIRO GONZALES - 48 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 24/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GERSON PEREIRA BENEVIDES - 55 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ





ROSA MANGOLIN E SILVA - 86 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ





LEOPOLDO ROMAGNOLLI - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





TERÇO PASCIUSCI - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





TEREZINHA SAVIO BARROS - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório: 00H01

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO DE MARINGÁ





MOISES DA SILVA PESSOA - 48 anos - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ODILON DE OLIVEIRA BARROS - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: APUCARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ARNALDO EGIDIO BIANCO - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





LUCAS HENRIQUE BUZUTTI - 16 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





VALDELICE ROSA DE OLIVEIRA - 91 anos - PORECATU

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU



PATRICIA WEIZEL DO AMARAL - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO



THEREZA HESPANHOL - 94 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



GELCIDE ZANONI - 98 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: APUCARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE APUCARANA