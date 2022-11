Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ALINE BENCK PINTO - 42 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 24/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JACAREZINHO

Situação:

BENEDITO GALVAO - 92 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 24/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IGNES MARTIN SCHIAVINATO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/11/2022

Data e Horário do Velório: 24/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DE IGUARAÇU

Data e Horário do Sepultamento: 24/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: CAPELA DE IGUARAÇU

Situação: PREPARANDO

LUIZ MOVIO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/11/2022

Data e Horário do Velório: 24/11/2022 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 24/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





MARCO ANTONIO PINHATARI - 59 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 24/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MATHEUS GONÇALVES SHITSUKA - 6 anos - CAMBE /PR

Falecimento em: 24/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: