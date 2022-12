Lista de falecimentos dos dias 24 a 26 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







MARIA ANALIA PACHECO - 82 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MIYOKO IMAZU - 85 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NM - PATRICIA BASTOS DE OLIVEIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIO PEDRO DE GOIS - 63 anos - PAIQUERE/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação:





EDGARD GEORGETO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 26/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

EUSVALDO BALESTRI - 74 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA PATRIMONIO REGINA

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





FERDINANDO MILANEZ - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 12:00

Local do Velório: RUA:MATO GROSSO , 806 IG.PRESB.

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO

JOCIMO GONSAGA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE ARMANDO DE VIDIS - 69 anos - ALVORA DO SUL/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA ALVES DA SILVA DIAS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

MARIA LUCI BARBOSA CALDEIRAO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA TEREZA DE MORAES - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

NATALINO FOLANI - 79 anos - MIRASELVA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MIRASELVA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MIRASELVA

Situação:





NILZA SILVA TRAMONTIN - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





PATRICIA CAVALCANTI DE SIMONE - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 26/12/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





PAULO FIGUEIRÓ - 83 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





TOSHIRO FUJIVARA - 84 anos - BORRAZOPOLIS/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BORRAZOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VALDIVA ALVES DE CAMARGO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 25/12/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE TAMARANA

Situação: VELANDO





WANDERLEI SILVA DA ROSA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2022

Data e Horário do Velório: 26/12/2022 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO