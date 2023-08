Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







MARIA VANILDA LEITÃO DE MORAES - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:

NEUSA DE MORAES ALVES - 72 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 25/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





OLIVIA AYAMA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação:

VIVALDO REMONTE - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2023

Data e Horário do Velório: 25/08/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação: PREPARANDO





ANTONIO PEREIRA - 66 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 24/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

APARECIDA MARQUES RIGO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/08/2023

Data e Horário do Velório: 25/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





EUDES LOPES - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/08/2023

Data e Horário do Velório: 25/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

HELENA PYCA KULAS - 76 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 24/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACEMA DE OLIVEIRA SOUZA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MARINGA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JORGE APARECIDO RODRIGUES MARLIER - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/08/2023

Data e Horário do Velório: 25/08/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO