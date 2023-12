Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 13h desta segunda-feira (25).





BENEDITO MOTA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório: 25/12/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



BUNJI SHIBAYAMA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório: 25/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO



EUNICE DA ROCHA SANT'ANNA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



JOSE CARLOS SANCHES - 75 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: RIBEIRAO CLARO

Situação:



MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - 67 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



MARIA DO SOCORRO LOPES DE AQUINO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório: 25/12/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO



NIVALDO NOGUEIRA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:



OLINDA BORTONE DA SILVA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório: 25/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



ROSA PAIVA DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório: 25/12/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



UTILIA ALVES ESTEVES - 90 anos - /PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório: 25/12/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO



WALDEMAR BUSSULO JUNIOR - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/12/2023

Data e Horário do Velório: 25/12/2023 - 14:30

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO



ANTONIO BATISTA FERREIRA - 75 anos - ITAPOA/SC

Falecimento em: 24/12/2023

Data e Horário do Velório: 24/12/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



CLOVIS CLARO DE OLIVEIRA - 73 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 24/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



EDUARDO QUEIROZ OLIVEIRA VENANCIO - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/12/2023

Data e Horário do Velório: 24/12/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO