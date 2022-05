Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h35.



SEBASTIAO ALVES FRANCISCO - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANTONIO RODRIGUES - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





AGNALDO RAMOS DE OLIVEIRA - 59 anos - URAÍ

Falecimento em: 25/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: URAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA FRANCISCA MARTINES SORIANI - 70 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 25/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





PEDRO ALVES SIMOES - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR





DARCI DO NASCIMENTO ALVES - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/05/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/05/2022 - 15H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARIA DE LOURDES SANTOS - 86 anos - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Falecimento em: 24/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: PARÓQUIA CRISTO BOM PASTOR - RUA NOVA ESPERANÇA, 222

Data e Horário do Sepultamento: 25/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ISABEL DA SILVA ANTONIO - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GERALDO FERNANDES DE SOUSA - 79 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 24/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





RAUL RIDAO - 38 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA ADELINA PINHEIRO DE MELO SOUZA - 45 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 24/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ (FUNERÁRIA PREVER)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ