Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de março de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 10h deste sábado (25).





JOÃO SIMEÃO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:

MAGNA VAZ GONCALVES - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/03/2023

Data e Horário do Velório: 25/03/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ROMILDA ARTONI TAROSSO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/03/2023

Data e Horário do Velório: 25/03/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/03/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ALESSANDRO APARECIDO DE MORAES DAMASIO - 42 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 24/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEBER SILVA DE OLIVEIRA - 40 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 24/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: