Falecimentos dos dias 25 e 26 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h08.



TETSUKO ITAGUSHU MARTON - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ISAQUE MENDES DE MORAES - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA APARECIDA DE MORAIS TAVARES - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





EDISON BATISTA DOS SANTOS - 45 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





JANDIRA CONCEICAO DA ROCHA - 73 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 26/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EDMUR TAVARES - 87 anos - SÃO PEDRO DO IVAÍ

Falecimento em: 26/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





TEREZINHA BELCYIKI - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório: 08:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





DEMOSTENES PEREIRA DE ANDRADE - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





GABRIELLY FERNANDA LOPES DE MACEDO - 9 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: RUA DA GINASTICA OLIMPICA 563 JD OLÍMPICO

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





BENEDITO PEDRO SALVADOR NETO - 51 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ISAURA FOGACA DOS SANTOS - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERÊ

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ





IRINEU HRETZK - 62 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE POLVANI SOBRINHO - 78 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LENY FERREIRA FUNFAS - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





LOURDES DA COSTA OLIVEIRA - 70 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO





MARIA HELENA DOS SANTOS - 71 anos - URAÍ

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE URAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE URAÍ





FRANCISCO BATISTA DA SILVA - 75 anos - IBAITI

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ROMEO REUSING - 79 anos - JOAQUIM TÁVORA

Falecimento em: 25/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA