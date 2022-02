Confira o funcionamento do comércio de Londrina neste final de semana

O comércio de rua do município Londrina, nesta sexta-feira (18) e sábado (19), funcionará das 8h às 18h. Mas, aos sábados, muitos lojistas antecipam o fechamento. No domingo (20), as lojas de rua estarão fechadas.

Confira abaixo o funcionamento dos principais shoppings da cidade:

Boulevard Londrina Shopping | Londrina Norte Shopping | Catuaí Londrina

Lojas: sexta (18) e sábado (19) - das 10h às 22h | domingo (20) - das 14h às 20h.

Alimentação: sexta (18) e sábado (19) - das 11h às 22h | domingo (20) - das 11h às 22h.

Aurora Shopping Londrina

Lojas: sexta (18) e sábado (19) - das 10h às 22h | domingo (20) - das 14h às 20h.

Alimentação: sexta (18) e sábado (19) - das 10h às 22h | domingo (20) - das 11h às 22h.





Shopping Royal Plaza

Lojas: sexta (18) e sábado (19) - das 9h às 21h | domingo (20) - das 12h às 18h.

Alimentação: sexta (18) e sábado (19) - das 10h às 21h | domingo (20) - das 11h às 20h.





Fontes: convenção coletiva Sincoval/Sindecolon e assessorias dos shoppings.