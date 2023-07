Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h.







CLAUDIA SIRLEY DOS SANTOS - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2023

Data e Horário do Velório: 26/07/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

JOÃO BECHERI - 85 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 26/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ

Situação:





VITOR HUGO BARBOSA DOS SANTOS - 6 anos - AMAPORA/PR

Falecimento em: 26/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: AMAPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: AMAPORÃ

Situação:

ALCEBIADES PIRES DE OLIVEIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/07/2023

Data e Horário do Velório: 26/07/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/07/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALICE DE SOUZA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/07/2023

Data e Horário do Velório: 25/07/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 26/07/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





AMILTON CASTRO ALVES JUNIOR - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/07/2023

Data e Horário do Velório: 26/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/07/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: CENTENARIO DO SUL

Situação: PREPARANDO





ANTONIO FOSCHIANI - 80 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 25/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ

Situação: