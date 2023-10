Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de outubro de 2023 em Londrina e região disponibilizada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h20.







UBIRACY CREUSA LOBO MOREIRA SILVA - 74 anos - LONDRINA/PR

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 09:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 17:00

Publicidade

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ANELITA VIEIRA DO NASCIMENTO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Publicidade

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Publicidade

Situação: PREPARANDO





ANTONIO BACILI FILHO - 82 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DIRCE MITSUE IVAOKA FUKAHORI - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





IVONE FERREIRA DE ALMEIDA - 45 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JORGE JOSE MELLO - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE CARLOS BENITO YENES - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





JOSE HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS - 22 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA JOSE ALVES DA SILVA - 68 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CENTENARIO DO SUL

Situação:





MARIA JOSE SERAFIM FRANCO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NM - NATHALIA BUENO DE LUZ - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:





ONOFRA DE LIMA PAULA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





PAULO CEU - 53 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





PAULO VITOR MANOEL LEITE DA SILVA - 34 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





THEO ALVES SOUZA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





TIAKI SANOMIYA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





VALDECIR LAURIANO DA CRUZ - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





VALDINEI JOSE DA SILVA - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ADÃO EDUARDO DOS SANTOS - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





BENEDITO FERNANDES - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





CICERO LUIZ DA SILVA - 55 anos - ROLANDIA /PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO PEDROSO DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JORGE GABRIEL DE SOUZA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 23:00

Local do Velório: (IGREJA).RUA SALIM SAHÃO,185. JARDIM ALTO DA BOA VISTA.

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





LUCILA FATIMA CONSTANTE - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARGARIDA GUILHEN ROCHA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA LOPES TREVISOL - 85 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIO PEREIRA CANDIDO - 86 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: SEPULTADO





MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - 86 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MASSAYO MICHINA - 75 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MIRIAN APARECIDA MOREIRA CAMARGO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MITIO MURAKAMI - 82 anos - NOVA AMERICA DA COLINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NEIVA REGINA SIMOES DE ARAUJO - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NELSON ROBERTO MARTINS - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





NM - BEATRIS DE OLIVEIRA SANCHES - 0 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NT DEBORA REGINA DA COSTA (FETO 1) - 0 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NT DEBORA REGINA DA COSTA (FETO 2) - 0 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO SERGIO DA SILVA - 35 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





PEDRA GRACIANO DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





PLACIDO GONSALES - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





SEBASTIAO DE MORAIS - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





TEREZINHA RIBEIRO DA FONSECA COSTA LEAL - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/10/2023

Data e Horário do Velório: 25/10/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ELMANDA ROSA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





FERNANDO DE ALMEIDA DUTRA - 37 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACI FLORIANO GOMES - 82 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IVONE MARQUES DE PAULA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório: 24/10/2023 - 09:30

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





IZAURA MAXIMIANO DE OLIVEIRA - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JERONIMO RODRIGUES LEITE - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório: 23/10/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE FELIPE BARBOZA - 69 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NM - TATIANE MARQUES DA SILVA - 0 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ARAPONGAS

Situação: