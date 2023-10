Vereadores aprovam R$ 2 mi para entidades culturais com fins lucrativos em Londrina

Em urgência, 18 dos 19 vereadores aprovaram em primeiro turno a criação de uma rubrica de até R$ 2 milhões no orçamento da Secretaria de Cultura de Londrina para, via Lei Paulo Gustavo, repassar esse montante para pessoas jurídicas com fins lucrativos – R$ 1,6 milhão são para o segmento audiovisual e R$ 400 mil para outros setores culturais.





A deliberação foi na sessão desta terça-feira (24). A inclusão da verba do governo federal consta no projeto de lei 186/23. O PL do prefeito Marcelo Belinati (PP) corre a toque de caixa porque, segundo o Executivo, a transferência tem de ser usada até 31 de dezembro.

