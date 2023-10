Descontentes com Ratinho Jr., professores da UEL são os primeiros a retomar greve no PR

Segundo o Sindiprol/Aduel (Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público Estadual de Londrina e Região), os constantes adiamentos no envio da proposta do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) dos docentes e a falta de diálogo do governo do Paraná com os professores motivaram a decisão. As outras seis instituições estaduais de ensino superior também devem realizar assembleias nos próximos dias.

César Bessa, presidente do Sindiprol/Aduel, esclarece que a assembleia docente foi convocada para discutir a falta de retorno por parte do governo sobre a proposta do PCCS, que entrou em pauta em junho, durante a greve de cerca de 40 dias das universidades estaduais.

O presidente disse que na terça-feira (24) uma comitiva foi ao Palácio do Iguaçu, em Curitiba, para acompanhar a reunião do governo com os reitores das sete universidades estaduais do Paraná. No encontro, seria definida a proposta do PCCS, mas que, segundo ele, foi “novamente protelada”, motivando a decisão de retomar a greve.





Bessa afirma que os constantes adiamentos do PCCS mostra que “há um descaso muito grande por parte do governo do Paraná com os docentes, já que os funcionários do Executivo tiveram seus planos de cargos alterados em agosto”. Ele ressalta ainda que a informação que o sindicato tem até o momento é que o governo quer que as universidades reduzam os custos de manutenção a troco da possibilidade da recomposição salarial.





“Eles estão chamando isso de mitigação, o que na verdade é uma redução de custos”, explica, afirmando que não sabe como seria aplicada a redução desses gastos na prática.





