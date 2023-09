Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta terça-feira (26).







ANESIO BATISTELLA - 72 anos - CAMBE/PR

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 26/09/2023

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

Publicidade





NEUSA KEIKO MURAKAWA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/09/2023

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PIEDADE/SP

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO NOSSA SRA. APARECIDA/PIEDADE(SP)

Publicidade

Situação:





ROSALINA ROMIM BERNARDO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/09/2023

Data e Horário do Velório: 26/09/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





SERGIO GIMENEZ DE QUEIROZ - 66 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 26/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA DA CONCEICAO PUSA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANISIA CANUTA DOS REIS SILVA - 81 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 15:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:





APARECIDO GONCALVES CHALUPA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ARY OSWALDO DE CARVALHO - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situação:





DAVID HENRIQUE GIMENES - 26 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ELAINE CRISTINA BRUNO - 47 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELISANGELA MIRALLIA - 32 anos - IVAIPORA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ELISEU DO NASCIMENTO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ELZA MARTINS - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 26/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JANDIRA DA APARECIDA ANTUNES - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 26/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JORGE PEREIRA DA SILVA - 82 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE VIEIRA - 70 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LEONOR FRANCISCA DA SILVA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA DA SILVA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA ROSA DE SOUZA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





NILZA ALVES DOS SANTOS - 51 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE BANDEIRANTES

Situação:





OCTAVIO GONSALES - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 26/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





OLGA BOTELHO DOS SANTOS - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório: 25/09/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





OLIVIA FLORENTINA DE JESUS - 76 anos - CRUZMALTINA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CRUZMATINA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CRUZMALTINA

Situação:





REGINA CELIA MAREZE CRAVEIRO - 64 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RENATO VIEIRA MACIEL - 70 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JATAIZINHO

Situação:





SEVERINA MARQUES DE BRITO BALTAZAR - 60 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 25/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: