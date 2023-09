Bebê de Londrina morre afogado em represa de Barbosa Ferraz

Um bebê de 1 anos e 10 meses morreu afogado em uma represa em Barbosa Ferraz, no noroeste do Paraná, na tarde de domingo (24). Os pais da criança, que são de Londrina, visitavam parentes em uma propriedade rural do município. As informações são do Corpo de Bombeiros.





De acordo com a corporação, o bebê brincava com os primos na água quando se afogou. Minutos depois, foi retirada pelos pais, que encaminharam para o quartel do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a corporação, após tentativas de reanimação, o bebê foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu e morreu.





Com as altas temperaturas neste período de primavera e no verão, a busca pelo divertimento em meio aquático torna-se frequente. Esta condição, ainda que sadia, também exige medidas de educação pública para reduzir o virtual risco de aumento dos casos de afogamentos e traumas nestes ambientes.



Conforme o Corpo de Bombeiros, estima-se que 85% de todos os casos de afogamento podem ser prevenidos por supervisão, instruções de natação, controle tecnológico e educação pública.