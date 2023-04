Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quinta-feira (27).







JOEL MARTINS DOS SANTOS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA CANDIDA HASS - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARLENE APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARLENE DOS SANTOS BUZZO - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE

Situação:





PEDRO YUKIO SAIKI - 82 anos - RANCHO ALEGRE/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: RANCHO ALEGRE

Situação:





ADEMILSON ALVES DA SILVA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2023

Data e Horário do Velório: 27/04/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO