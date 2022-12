Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANANIAS DOMINGUES VIEIRA - 93 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 27/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIO PINHEIRO RODRIGUES FILHO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO NATALINO DA SILVA - 61 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

GILBERTO ALVES DA CUNHA - 56 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE ROLANDIA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





HELIO ALVES DA CRUZ - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório: 27/12/2022 - 10:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

JAIR RAMOS - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório: 26/12/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 27/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: VELANDO





JOAO CONCEIÇÃO PEREIRA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório: 26/12/2022 - 08:00

Local do Velório: IG VL IZABEL-R. JOSÉ ATANÁSIO RODRIGUES, 68

Data e Horário do Sepultamento: 27/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LINDAURA FERREIRA DE SOUZA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/12/2022

Data e Horário do Velório: 26/12/2022 - 15:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/12/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO