Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ADEMAL MANSUTI PERIM - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

CATARINA GASQUES FERNANDES - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO





JOSE ROMANOW - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





MARISTELA RODRIGUES GOUVEIA - 53 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 28/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 00:01

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADALBERTO TOBIAS ROSA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ANA ALICE PEREIRA - 59 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





APARECIDA FERREIRA FURTADO DA SILVA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 27/02/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DOMINGOS JACHSTET - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 01/03/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





EDSON ANTONIO DE SOUZA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





FELICIANO DO NASCIMENTO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 27/02/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JACIL DE SOUZA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 27/02/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA SAO CRISTOVAO NO MISTER TOMAS AV JOSE RODRIGUES MARTI

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JAYME DE OLIVEIRA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





JOAO EVANGELISTA PINTO - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 27/02/2023 - 20:00

Local do Velório: RUA AGENOR PEREIRA DA SILVA,259 - NOVO AMPARO

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOSEFA FERREIRA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 27/02/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LEOPOLDINA PAULA RITA - 100 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 27/02/2023 - 00:01

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA ALICE RODRIGUES TASSI - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:





MARIA ISABEL BARBOSA - 67 anos - CURIUVA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CURIUVA

Situação:





MARLENE FERREIRA VIEIRA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 28/02/2023 - 03:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/02/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO