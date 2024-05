Falecimentos dos dias 27 e 28 de maio de 2024 em Londrina e região

Campanha de vacinação infantil contra a poliomelite inicia nesta segunda em Londrina

Começa nesta segunda-feira (27) as atividades da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que se estende até o dia 14 de junho. Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina vão disponibilizar a vacina para as crianças,