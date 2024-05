Massa polar chega à região de Londrina e frio deve bater 6°C na quarta

O frio que “bateu” à porta nos últimos dias vai entrar para ficar a partir desta semana. Uma massa polar que se aproxima da região Norte do Paraná deve chegar oficialmente nesta terça-feira (28), derrubando as temperaturas neste outono. Até sábado (1º), as mínimas devem variar entre seis e dez graus e a previsão é que as máximas não passem dos 21 graus.





A cidade pode registrar a menor temperatura do ano, até aqui, na quarta-feira (30), quando deve fazer seis graus. Até então a mais baixa havia sido sábado (25), com 11.6 graus. “O frio, na verdade, veio atrasado. Normalmente vem no começo de maio, porém, está chegando apenas agora, no início de junho. Até sábado teremos uma semana bem gelada”, observou Heverly Moraes, agrometeorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Apesar da queda, não há perspectiva de geada.

