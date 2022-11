Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







APARECIDO DE JESUS BENEDITO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação:

LOURDES BAGATIN FERRUDA - 84 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 28/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





OLGA SOARES - 76 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 28/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WELLINTON JULHO ALVES DE SOUZA - 25 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: