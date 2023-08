Falecimentos dos dias 28 e 29 de agosto de 2023 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 28 e 27 de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







GILBERTO CARLOS GARCIA - 65 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 29/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ITAMBARACA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOAQUIM DE PAULO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/08/2023

Data e Horário do Velório: 29/08/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MANOEL FLORENTINO SILVA DE OLIVEIRA - 39 anos - GOIOERê/PR

Falecimento em: 29/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA APARECIDA LOURENÇO - 86 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 29/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RANULFO ALVES ALCANTARA - 80 anos - SANTO INACIO/PR

Falecimento em: 29/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO INACIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIA DO NASCIMENTO MOREIRA - 84 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 28/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DAVID RAMOS - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2023

Data e Horário do Velório: 28/08/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: MARINGA

Situação: VELANDO

DIVA ALICE RODRIGUES GORINI - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:





IRENE GARCIA DE CARVALHO - 70 anos - IVAIPORA/PR

Falecimento em: 28/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JORGE FELICIANO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2023

Data e Horário do Velório: 29/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOSE DA SILVA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/08/2023

Data e Horário do Velório: 28/08/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE DIAS - 84 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 28/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: