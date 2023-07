Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h.







MARIA LEDA DE SANTANA GOULARTE - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 29/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA VITORIA PEREIRA - 22 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 29/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ

Situação:





ROBSON FERNANDO FERREIRA - 35 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/07/2023

Data e Horário do Velório: 29/07/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 30/07/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ALICE HISAE OHASHI - 72 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/07/2023

Data e Horário do Velório: 28/07/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/07/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CEM. MUN. IBIPORA

Situação: VELANDO





ANTONIO ARAUJO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/07/2023

Data e Horário do Velório: 29/07/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 29/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: VELANDO

DOROTIDE PEREIRA MICHELASSI - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/07/2023

Data e Horário do Velório: 29/07/2023 - 08:00

Local do Velório: R. ERNANDES LEITE CAVALCANTE, 106 - IG. ASSEMBLEIA DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 29/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





EDGAR NOBORU EHARA - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/07/2023

Data e Horário do Velório: 28/07/2023 - 14:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ERIC CAVALHEIRO FRAGA - 16 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 28/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: